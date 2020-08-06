06 августа 2020

В свердловском городе мэр оценил трамвай, как в Европе. Купит еще три

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый трамвай потребляет меньше электроэнергии Фото: пресс-служба УВЗ

В Нижнем Тагиле мэр города Владислав Пинаев протестировал новый низкозольный трамвай, изготовленный на «Уралтрансмаш» (в составе АО «концерн «Уралвагонзавод» входит в государственную корпорацию Ростех). В поезду он отправился вместе с генеральным директором УВЗ Александром Потаповым. Муниципалитет планирует приобрести еще три таких вагона.

Низкопольный трамвай модели 71-415 проходит эксплуатационные испытания в городе и вскоре выйдет на маршрут для перевозки пассажиров, сообщили в пресс-службе УВЗ. Новый трамвай на 95% состоит из отечественных комплектующих. Среди новинок — бесшумная тележка и трехступенчатый редуктор, позволяющий быстро и плавно разгоняться и тормозить. По словам генерального директора АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова, трамвай экономичный. Из контактной сети он потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем в существующих вагонах. Срок службы нового трамвая — не менее 30 лет.

В поездку отправились представители завода-производителя и глава города
Фото: пресс-служба УВЗ

Сейчас по Нижнему Тагилу курсирует 73 трамвайных вагона «Уралтрансмаша»: как старых моделей, так и новых. С 2002 года, за время сотрудничества города и екатеринбургского предприятия, трамвайный парк Нижнего Тагила обновился почти на 70%.

Александр Потапов также сообщил, что «Уралтрансмаш» ведет переговоры со многими городами в России и Европы о приобретении трамваев. При этом концерн будет не только поставлять технику, но осуществлять постгарантийное обслуживание и поставку запчастей по дополнительному соглашению сторон.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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