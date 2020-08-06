Тюменцев травят вредными выбросами

По словам жителей Ишима, неприятный запах стоит во всем городе Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Ишима жалуются на невыносимый запах от выбросов местного утильзавода. Об этом они рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор публикации Алексей Беляев утверждает, что завод не перестает работать даже по ночам.

«Проезжая ночью мимо утильзавода были в шоке от вони, которая стоит вокруг. Не поленились, развернулись, решили проверить, что там происходит. В итоге увидели, как из пяти труб валит дым и ветром его несет в сторону города», — пояснил Беляев в своей заметке.

Пользователи в комментариях поддержали возмущение ишимца. «Просто геноцид населения», — заявила Галина Гончарова. «Кто и зачем травит людей этим зловонным воздухом? Весь город страдает. Окна вечером невозможно открыть», — резюмировал Алексей Щелкунов.

В администрации Ишимского района URA.RU пояснили, что в курсе проблемы неприятного запаха, который установился в городе. Но его источник пока точно не установлен: проверяют все предприятия, которые работают в поселении. «По утильзаводу тоже ведется работа. Прокуратура настаивает на том, чтобы там заменили оборудование. Но на это нужны деньги, которые как раз сейчас пытаются найти», — пояснил агентству замглавы Ишимского района Сергей Максимов.

Получить оперативный комментарий в региональном управлении Роспотребнадзора URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Жители деревни Голышмановского района жалуются на то, что им нечем дышать из-за строительства новой птицефабрики.