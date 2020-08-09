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Самое актуальное в Пермском крае на 10 августа. В Пермь едет глава ФАС, в крае нашли тысячу незаконных свалок

© Служба новостей «URA.RU»
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2014-07-24 Песьянка, мусор, свалка
В Пермском крае ликвидировали 1007 нелегальных свалок мусора Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Глава ФАС приедет в Пермь — власти отчитались о ликвидации несанкционированных свалок — улицу Соликамскую отремонтируют. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

Глава ФАС посетит Пермь

  • Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев приедет в Пермь 28—29 августа. В рамках этого визита Артемьев проведет рабочую встречу с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным, где обсудит вопросы развития конкуренции в регионе.

Власти подсчитали количество ликвидированных свалок

  • С начала года в Пермском крае выявлено 1007 несанкционированных свалок мусора, где было свалено более 20 тысяч тонн мусора. Они были расположены в Перми, Чайковском, Соликамском, Чердынском и Чусовском городских округах края.

Соликамский тракт реконструируют за 4,3 млрд рублей

  • Улицу Соликамскую в Перми отремонтируют за 4,3 млрд рублей. Разработка проекта начнется в 2021 году, а строительные работы намечены на 2023—2027 годы. Участок Соликамского тракта протяженностью 9,3 километра планируется расширить с двух до четырех полос. Кроме того, на пересечении с железнодорожными путями в районе станции Балмошная появится двухуровневая развязка.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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