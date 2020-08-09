В Пермском крае ликвидировали 1007 нелегальных свалок мусора
Глава ФАС приедет в Пермь — власти отчитались о ликвидации несанкционированных свалок — улицу Соликамскую отремонтируют. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:
Глава ФАС посетит Пермь
- Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев приедет в Пермь 28—29 августа. В рамках этого визита Артемьев проведет рабочую встречу с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным, где обсудит вопросы развития конкуренции в регионе.
Власти подсчитали количество ликвидированных свалок
- С начала года в Пермском крае выявлено 1007 несанкционированных свалок мусора, где было свалено более 20 тысяч тонн мусора. Они были расположены в Перми, Чайковском, Соликамском, Чердынском и Чусовском городских округах края.
Соликамский тракт реконструируют за 4,3 млрд рублей
- Улицу Соликамскую в Перми отремонтируют за 4,3 млрд рублей. Разработка проекта начнется в 2021 году, а строительные работы намечены на 2023—2027 годы. Участок Соликамского тракта протяженностью 9,3 километра планируется расширить с двух до четырех полос. Кроме того, на пересечении с железнодорожными путями в районе станции Балмошная появится двухуровневая развязка.
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