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Коронавирус в Пермском крае: последние новости 10 августа. Пермяки стали заражаться чаще, но в край вернут плановую госпитализацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, пешеходы, улица ленина в перми
В Пермском крае зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 августа, — 243-й день с момента выявления коронавируса и 153-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 887 536 (+5 189) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6505 (+69) человек, выздоровело 4 647 (+34) пациентов, зафиксировано 287 летальных исходов (180 — непосредственно от COVID-19).

Коронавирусом стали заражаться чаще. Коэффициент распространения инфекции в Пермском крае увеличился до 0,95 (8 августа — 0,94). Ежесуточный прирост больных — 1,1%. Среди новых заболевших 45 женщин, 23 мужчины и один ребенок. За минувшие сутки зафиксировано два летальных исхода (один от COVID-19 и один от сопутствующих заболеваний).

Пермь — лидер по числу зараженных коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Перми (54), три человека заразились в Краснокамске, по два в Верещагион, Добрянке и Березниках. Также в Ильинском, Нытве, Чернушке, Карагае, Пермском районе и Кудымкарском округе зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусом. В Косинском муниципальном округе до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

В Пермском крае возобновляется плановая госпитализация. С 10 августа взрослые могут в плановом порядке получить медпомощь в стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара. При посещении любых медицинских организаций люди должны соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра друг от друга), записываться предварительно по телефону или через портал «К Врачу», а также у всех на входе в больницу измеряют температуру.

Главный фармаколог Прикамья Ольга Тазиева рассказала о препарате против COVID-19. Она отметила, что препарат «Фавипиравир» («Авифавир») применяют в Пермском крае уже около месяца. Причем, применяют исключительно стационарных условиях. Дозировка при назначении отличается от той, которая указана в инструкции и поэтому при назначении собирают специальную комиссию. Пока врачи не берутся оценивать эффективность препарата, поскольку должны быть проведены исследования препарата, который пока назначают очень редко.

Пермские хоккеисты изменили планы из-за пандемии. Традиционный предсезонный турнир «Кубок Прикамья» проводить не будут. Вместо этого 17 и 18 августа ХК «Молот-Прикамье» проведет два контрольных матча на домашней арене против курганского «Зауралья». 20 августа молотобойцы отправятся в Челябинск, где 21 сыграют против местного «Челмета», а 22 августа в Учалах против «Горняка».

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© Служба новостей «URA.RU»
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