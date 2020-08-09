Сегодня, 10 августа, — 243-й день с момента выявления коронавируса и 153-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 887 536 (+5 189) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6505 (+69) человек, выздоровело 4 647 (+34) пациентов, зафиксировано 287 летальных исходов (180 — непосредственно от COVID-19).
Пермь — лидер по числу зараженных коронавирусом.Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Перми (54), три человека заразились в Краснокамске, по два в Верещагион, Добрянке и Березниках. Также в Ильинском, Нытве, Чернушке, Карагае, Пермском районе и Кудымкарском округе зафиксировано по одному случаю заражения коронавирусом. В Косинском муниципальном округе до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.
Главный фармаколог Прикамья Ольга Тазиева рассказала о препарате против COVID-19. Она отметила, что препарат «Фавипиравир» («Авифавир») применяют в Пермском крае уже около месяца. Причем, применяют исключительно стационарных условиях. Дозировка при назначении отличается от той, которая указана в инструкции и поэтому при назначении собирают специальную комиссию. Пока врачи не берутся оценивать эффективность препарата, поскольку должны быть проведены исследования препарата, который пока назначают очень редко.
Пермские хоккеисты изменили планы из-за пандемии. Традиционный предсезонный турнир «Кубок Прикамья» проводить не будут. Вместо этого 17 и 18 августа ХК «Молот-Прикамье» проведет два контрольных матча на домашней арене против курганского «Зауралья». 20 августа молотобойцы отправятся в Челябинск, где 21 сыграют против местного «Челмета», а 22 августа в Учалах против «Горняка».
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