Водопровод свердловского города отдали частнику за 500 млн рублей

Жители Тавды годами жалуются на состояние водопровода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Водопровод Тавды скоро перейдет в частные руки. Как заявил мэр Виктор Лачимов, концессионное соглашение подписано муниципалитетом и ООО «АВТ плюс», а в данный момент направлено на подпись губернатору свердловской области Евгению Куйвашеву, который выступает гарантом его финансирования.

«Сумма инвестиций концессионера составит 497,1 млн рублей. На протяжении нескольких дней сотрудники ООО „АВТ плюс“ изучили состояние объектов, подлежащих модернизации в рамках подписанного соглашения, составили планы первичных действий по планомерному переходу объектов от МУП ТГО „Тавдинские инженерные системы“ в эксплуатацию ООО „АВТ плюс“. В рамках модернизации городского хозяйства предусмотрена реконструкция фильтровальной насосной станции, канализационных насосных станций, наиболее изношенных сетей, расположенных в округе», — рассказал Виктор Лачимов на странице в соцсети Facebook.

Как писало URA.RU тавдинские сети водоснабжения и водоотведения передаются ООО «АВТ плюс» на 10 лет, после чего вновь вернутся в ведение муниципалитета. За это время инвестору будут возвращены вложения, кроме того, он получит прибыль с эксплуатации инженерных коммуникаций. По истечении установленного срока концессионное соглашение может быть продлено. Со своей стороны, инвестор обязуется провести реконструкцию водопровода в ближайшие три года.

Качество водоснабжения в Тавде давно вызывало нарекания местных жителей. В 2016 году из кранов местных жителей вместе с водой просочились белые черви — личинки комаров. Кроме того, местные жители в соцсетях жалуются на многочисленные порывы труб, приводящие к утечкам. Ранее концессии были заключены в Новоуральском, Тугулымском и Кировградском городских округах, обсуждается возможность такого соглашения в Екатеринбурге.