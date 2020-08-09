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Глава Нефтеюганска потерял в доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, дегтярев сергей
Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заработал на миллион рублей меньше в 2019 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Декларационная кампания

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев по итогам 2019 года сократил свои доходы, но все равно заработал больше супруги. Хотя годом ранее его жена оказалась лидером в семье по количеству заработанных денег. Декларация доходов главы города опубликована на сайте мэрии.

Заработок Дегтярева по итогам 2019 года составил почти 5,1 млн рублей (в 2018 году 6,1 млн рублей). В собственности у главы Нефтеюганска семь земельных участков, жилом дом, квартира и нежилое помещение. В автопарке мэра находится Toyota Land Cruiser.

Первая леди Нефтеюганска в 2019 году заработала почти 4,4 млн рублей (в 2018 году ее заработок равнялся почти 13,7 млн рублей). Такая разница объясняется тем, что в 2018 году жена Дегтярева продала квартиру. Но тем не менее, еще одной она по-прежнему владеет. Передвигается супруга Дегтярева на Kia Rio или Infinity EX 25.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие главы городов и районов ХМАО уже отчитались о своих доходах за прошлый год. Наибольший доход пока зафиксирован у главы Нижневартовского района Бориса Саломатина, который заработал за 2019 год 18,3 млн рублей.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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