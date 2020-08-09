Глава Нефтеюганска потерял в доходах

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заработал на миллион рублей меньше в 2019 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев по итогам 2019 года сократил свои доходы, но все равно заработал больше супруги. Хотя годом ранее его жена оказалась лидером в семье по количеству заработанных денег. Декларация доходов главы города опубликована на сайте мэрии.

Заработок Дегтярева по итогам 2019 года составил почти 5,1 млн рублей (в 2018 году 6,1 млн рублей). В собственности у главы Нефтеюганска семь земельных участков, жилом дом, квартира и нежилое помещение. В автопарке мэра находится Toyota Land Cruiser.

Первая леди Нефтеюганска в 2019 году заработала почти 4,4 млн рублей (в 2018 году ее заработок равнялся почти 13,7 млн рублей). Такая разница объясняется тем, что в 2018 году жена Дегтярева продала квартиру. Но тем не менее, еще одной она по-прежнему владеет. Передвигается супруга Дегтярева на Kia Rio или Infinity EX 25.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие главы городов и районов ХМАО уже отчитались о своих доходах за прошлый год. Наибольший доход пока зафиксирован у главы Нижневартовского района Бориса Саломатина, который заработал за 2019 год 18,3 млн рублей.