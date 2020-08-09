Топ-менеджера дочки «Роснефти» в ЯНАО обвинили в крупном подкупе

Коммерческая фирма платила менеджеру деньги за действия в ее интересах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В деле бывшего заместителя директора ООО «Харампурнефтегаз» (дочернее предприятие ПАО НК «Роснефть»), обвиняемого в коммерческом подкупе, выявлены новые преступные эпизоды, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО. В общей сложности топ-менеджер получил за действия в интересах коммерческого предприятия более 5 млн рублей.

«В настоящее время экс-заместитель руководителя коммерческой организации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „г“, части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере) и части 8 статьи 204 УК РФ (в совокупности два эпизода) (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере)», — сообщили в СКР. В июне 2019 года обвиняемый получил 2 млн 750 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за совершение действий в интересах этого предприятия, в декабре 2018 и в июле 2019 года он получил еще 1,5 млн рублей и 750 тысяч рублей.

Как сообщается, противоправную деятельность удалось выявить службе экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) УМВД РФ по ЯНАО при содействии службы безопасности ПАО «НК-Роснефть». Сейчас обвиняемый взят под стражу, его имущество арестовали.