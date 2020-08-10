Россия заработает миллиарды за счет Кипра

Россия и Кипр договорились изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис и подтвердили в Минфине РФ. Как заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения Кипром налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей ежегодно, пишет ТАСС.
«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — заявил зампред правительства России Алексей Оверчук. Процесс денонсации соглашения с Кипром остановлен. Протокол вступит в силу с 1 января 2021 года. Глава кипрского Минфина назвал достигнутое с Россией налоговое соглашение важным и взаимовыгодным.
О запуске процедуры разрыва налогового соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидентов, стало известно 3 августа. Это делалось в рамках выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%. Только за 2018—2019 годы российские компании вывели на Кипр 3,3 трлн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». В ближайшее время также предстоит обновить соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой и Люксембургом.
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