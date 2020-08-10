Плакат «Стреляй царей!» провисел в Екатеринбурге два часа

Плакат исчез из рекламного короба также неожиданно, как и появился URA.RU

Плакат «Стреляй царей, вали заборы!», шокировавший прохожих в центре Екатеринбурга, исчез из рекламного короба напротив здания по улице Карла Либкнехта, 33. Плакат убрали сотрудники рекламной компании Russ, которой принадлежит витрина.

В самой компании заявили, что плакат размещен без ведома владельцев. По версии источника URA.RU, его повесили уличные художники в рамках фестиваля «Карт-бланш». На плакате были изображены держатели герба Екатеринбурга — медведь и соболь. Геральдические звери держатся за забор, напоминая о событиях 2019 года, когда в екатеринбуржцы снесли ограду вокруг предполагаемой площадки строительства храма в сквере у Театра Драмы. На плакате, как и на гербе, изображена рудокопная шахта (в виде колодезного сруба с воротом о двух рукоятках), на которой видны пулевые отверстия — напоминание о дырках в стенах, которые остались после расстрела семьи последнего русского царя в доме инженера Ипатьева.

Собеседники агентства предположили, что инсталляция могла стать отражением конфликта между компанией «Коннект» и командой фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Первые выиграли тендер на проведение фестиваля граффити, объявленный городской администрацией в 2020 году, перехватив проект у вторых. В пику этой ситуации уличные художники объявили собственный, неофициальный фестиваль.