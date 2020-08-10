Медикам, которые работают с пациентами с COVID, это время засчитают один день как два Фото: Илья Московец © URA.RU

МИД и СМИ России потребовали отпустить задержанных на протестах в Белоруссии российских журналистов — туристы могут возвратить деньги за отдых на российских курортах — бюджетникам проиндексируют оклады — медикам в два раза увеличат стаж — Минздраву предложили пока не регистрировать вакцину от коронавируса — получение пособий для опекунов облегчат. Все самые интересные и важные новости России на 10 августа — в обзоре URA.RU:

Во время протестов в Минске были задержаны российские журналисты, МИД РФ и СМИ отреагировали на это

Туристы смогут вернуть деньги за отдых

С 21 по 28 августа можно будет получить кэшбек по программе поддержки внутреннего туризма. Чтобы вернуть средства, туристам будет необходимо забронировать поездку у туроператора, который входит в список участников программы.

Бюджетникам проиндексируют зарплаты, в Госдуме предложили изменить оклады

Медикам увеличат стаж

Пенсионный стаж медиков, которые работают с ковид-пациентами, будет рассчитываться в двойном объеме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Получение пособий для опекунов упростят

Процедура оформления пособий для опекунов детей и инвалидов стала проще. Теперь оформлять необходимые документы можно будет дистанционно. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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