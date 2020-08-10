МИД и СМИ России потребовали отпустить задержанных на протестах в Белоруссии российских журналистов — туристы могут возвратить деньги за отдых на российских курортах — бюджетникам проиндексируют оклады — медикам в два раза увеличат стаж — Минздраву предложили пока не регистрировать вакцину от коронавируса — получение пособий для опекунов облегчат. Все самые интересные и важные новости России на 10 августа — в обзоре URA.RU:
Во время протестов в Минске были задержаны российские журналисты, МИД РФ и СМИ отреагировали на это
- Российский военный корреспондент Семен Пегов и журналист Максим Солопов задержаны в ходе протестов в Минске.
- Позже стало известно, что Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.
- Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие аккредитации у российских журналистов, которые освещали акции протеста в Белоруссии, не является основанием для того, чтобы силовики применяли к ним физическую силу.
- Редакции изданий «Ведомости», «Коммерсант» и РБК потребовали от белорусской стороны освободить задержанных журналистов.
- Между тем, оппозиционно настроенные белорусы 10 августа готовы вновь выйти на улицы городов, чтобы выразить свое мнение против результатов выборов.
- Занявшая второе место в президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что не будет принимать участие в акциях протеста.
Туристы смогут вернуть деньги за отдых
- С 21 по 28 августа можно будет получить кэшбек по программе поддержки внутреннего туризма. Чтобы вернуть средства, туристам будет необходимо забронировать поездку у туроператора, который входит в список участников программы.
Бюджетникам проиндексируют зарплаты, в Госдуме предложили изменить оклады
- Россиянам, которые работают в бюджетной сфере, с 1 октября проиндексируют зарплаты на 3%. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
- Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» предложили увеличить долю базовой части заработной платы бюджетников до 70%.
Минздраву предложили отсрочить внедрение вакцины от COVID
- Ряд крупных биофармацевтических компаний, входящих в Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям, предложили отсрочить регистрацию первой российской вакцины от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний.
- Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что регистрация российской вакцины начнется в ближайшее время.
Медикам увеличат стаж
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Пенсионный стаж медиков, которые работают с ковид-пациентами, будет рассчитываться в двойном объеме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Получение пособий для опекунов упростят
- Процедура оформления пособий для опекунов детей и инвалидов стала проще. Теперь оформлять необходимые документы можно будет дистанционно. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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