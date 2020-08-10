Самое важное в России на 10 августа. В Белоруссии задержали российских журналистов, бюджетникам повысят зарплаты

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Клипарт. Магнитогорск, защитный костюм, медики, фельдшеры
Медикам, которые работают с пациентами с COVID, это время засчитают один день как два Фото: Илья Московец © URA.RU

МИД и СМИ России потребовали отпустить задержанных на протестах в Белоруссии российских журналистов — туристы могут возвратить деньги за отдых на российских курортах — бюджетникам проиндексируют оклады — медикам в два раза увеличат стаж — Минздраву предложили пока не регистрировать вакцину от коронавируса — получение пособий для опекунов облегчат. Все самые интересные и важные новости России на 10 августа — в обзоре URA.RU:

Во время протестов в Минске были задержаны российские журналисты, МИД РФ и СМИ отреагировали на это

Туристы смогут вернуть деньги за отдых

Бюджетникам проиндексируют зарплаты, в Госдуме предложили изменить оклады

Медикам увеличат стаж

Получение пособий для опекунов упростят

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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