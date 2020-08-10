В Минске получила ранение журналистка

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Силовики используют против протестующих резиновые пули и свето-шумовые гранаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В результате стрельбы силовиков по протестующим на Кальварийской улице в Минске ранена журналистка местного информационного агентства «Наша Нива».

«Несколько человек ранены, среди них — журналистка Нашей Нивы», — пишет telegram-канал Nexta. По информации другого белорусского агентства TUT.BY, ранение в область колена получила журналистка Наталья Лубневская. Сообщается, что стрельба велась возле торгового центра «Корона». Сотрудники ОМОНа перекрыли мост на Кальварийской и используют против протестующих резиновые пули и свето-шумовые гранаты.

Акция против фальсификации на выборах президента Белоруссии, прошедших накануне, началась сегодня в 20:00 по местному времени в Минске. Протестующие разделились на группы и двинулись в сторону центра города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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