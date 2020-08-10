В Минске на акции протеста силовики расстреляли журналистов

В ходе протестов в Минске журналисты открыли огонь по журналистам. При этом представители СМИ были одеты в специальные жилетки и стояли группой.
«Одна пуля попала в Наталью Лубневскую из „Нашей Нивы“, другая — в журналистку Tut.by, срезав ей бейдж», — сообщили в «Белорусской ассоциации журналистов», подчеркнув, что журналисты стояли были в жилетах для прессы и носили бейджи.
Кроме этого, в белорусских Telegram-каналах распространяется информации о десятках раненых в ходе беспорядков. Сотрудники ОМОНа продолжают расстреливать протестующих резиновыми пулями и использовать гранаты. Белорусы в ответ таранят силовиков легковыми автомобилями.
Беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента. Согласно данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. За кандидата от оппозиции, домохозяйку Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей. Граждане страны не согласны с результатами голосования и продолжают выходить на улицы. Самые жесткие столкновения силовиков и протестующих проходят в Минске. Там сотрудники ОМОНа применяют слезоточивый газ, светушумовые гранаты, резиновые пули и помповые ружья. В ответ на это протестующие бросают в ОМОН камни и «коктейли Молотова», запускают фейерверки, а также возводят баррикады.
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