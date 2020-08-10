Думцы Артемовского заждались от мэра Андрея Самочернова заявления об отставке Администрация Артемовского ГО

Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов не спешит подавать заявление о своей отставке. Как сообщили URA.RU в гордуме, никаких документов от градоначальника не поступало. По версии одного из инсайдеров агентства в представительном органе, мэр «высиживает» новую должность.

Ранее СМИ сообщали, что Самочернов перейдет на повышение в структуры свердловского минсоцполитики. В региональном департаменте информполитики информацию опровергли: в министерстве нет вакантных руководящих должностей. Впрочем, предполагает источник, Самочернов может трудоустроиться не в само министерство, а в одно из подведомственных учреждений, и в настоящий момент тянет время, дожидаясь, пока освободится подходящий пост.

В городской думе несколько обескуражены поведением мэра: ожидалось, что заявление он принесет на этой неделе. «Не осведомлен относительно его будущего. Мы и сами обескуражены: он обещал подать заявление и до сих пор не подал», — прокомментировал депутат Александр Малых. Председатель думы Константин Трофимов выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации: муниципалитету предстоит подготовка к отопительному сезону, формирование бюджета на 2021 год. Если отставка главы города состоится в августе, то новый мэр может быть назначен уже в октябре, как раз в начале отопительного и политического сезона. «Ближайшее плановое заседание думы назначено на 27 августа, но если мэр напишет заявление, мы рассмотрим его во внеочередном порядке», — прокомментировал Трофимов, уточнив, что первоначально предполагалось рассмотреть вопрос 13 августа.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Самочернов отказался комментировать свои планы, сославшись на то, что у него совещание. На последующие звонки мэр не ответил. При этом в приемной главы города несколько рабочих дней подряд сообщали, что руководитель муниципалитета покинул ратушу, «и сегодня уже не вернется».