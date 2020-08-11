Россиянки раскрыли, какой доход должен быть у «настоящих мужчин»

Чтобы вступить в законный брак, мужчинам придется увеличивать свой доход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доход мужчины, живущего в Москве, должен составлять минимум 150 тысяч рублей. Жители российских регионов могут получать чуть меньше — минимум 70 тысяч рублей. Об этом заявили более 800 женщин из 61 регионов РФ.

Мужчинам, желающим вступить в законный брак, придется увеличить уровень дохода: по мнению опрошенных женщин, в таком случае москвичи должны иметь заработок от 250 тысяч рублей, а жители регионов — от 150 тысяч рублей. «При этом женщины уточнили, что данные цифры — не предел, в мужчинах они поощряют тенденцию к карьерному и финансовому росту», — пишет « Федеральное агентство новостей ». Надеяться на такую зарплату могут специалисты по ремонту, работающие в Москве, а также слесари-сборщики металлоконструкций, сварщики и врачи-эпидемиологи в регионах.

Российская балерина и артистка Анастасия Волочкова в беседе с изданием, в свою очередь, осудила женщин, которые ценят в мужчине только его деньги. По ее мнению, гораздо важнее в человеке его форма и содержание. «Нищеброд — это человек низкий духом и не имеющий в себе достоинства относиться к женщине как к драгоценности», — уверена Волочкова.

Ранее стало известно, что почти половина работников в России (45%), занятых в малых и средних предприятиях, готовы терпеть грубость и унижения со стороны руководства ради повышения зарплаты в два раза, пишет «Национальная служба новостей». При этом в Минэкономразвития опровергли данные, что во время пандемии доходы россиян резко понизились, напоминает «Дни.ру».

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