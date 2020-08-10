Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Высокая явка (более 40%) на выборах губернатора Пермского края может снизить процент поддержки врио Дмитрия Махонина. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к краевой администрации. Сообщается, что оптимальной явкой будет считаться, когда на выборы придет каждый третий избиратель региона.

«Самая комфортная явка — 35%. Оптимальная явка в коридоре от 35% до 40%», — рассказал URA.RU источник, близкий к штабу Махонина. Он утверждает, что при таком уровне явки они рассчитывают на то, что врио губернатора получит около 75% голосов избирателей. Официально представители штаба Махонина данную информацию не комментируют.

Другой источник, близкий к краевой администрации, рассказал URA.RU, что более высокая явка может привести к протестному голосованию и снизит результат Махонина. При этом, если явка будет ниже 25%-30%, то оппозиция может использовать это, продвигая идею нелегитимного избрания главы региона.

Политический консультант Людмила Ознобишина сообщила URA.RU, что ожидает явку около 40%. При этом она не согласна, что есть прямая линейная зависимость между повышенной явкой и повышенным процентом голосов «против Махонина». Ознобишина полагает, что все будет зависеть от конкретного муниципалитета и того, как организуют работу с электоратом главы этих территорий.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. На пост главы региона также претендуют Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».