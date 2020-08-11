Российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российскую вакцину от COVID официально зарегистрировали — премьер-министр подписал постановление о стаже медиков — подсчитана минимальная сумма для сбора ребенка в школу — пенсионеры получат доплату — Ефремова госпитализировали из зала суда. Все самые интересные и важные новости России на 11 августа — в обзоре URA.RU:

Минздрав РФ зарегистрировал российскую вакцину от COVID

Глава правительства подписал документ о стаже медиков

Врачи, которые работали с ковид-пациентами, смогут уйти на пенсию раньше, так как один день работы им засчитают как два. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Пенсионерам выплатят единоразовые пособия

Российские пенсионеры могут получить разовую поддержку в размере 700 рублей до конца сентября в честь Дня пожилого человека.

Минтруд разрешил работать удаленно

Руководители смогут переводить сотрудников на удаленную работу, при наличии технической возможности, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Оплата труда должна будет остаться прежней, если функционал работников не уменьшился.

Подсчитана сумма для сбора ребенка в школу

Сборы ребенка в школу в среднем обойдутся родителям в 3 180 рублей, Эксперты полагают, что на эту сумму можно приобрести минимальный набор предметов для учебы.

Российским бизнесменам просят продлить субсидии

Продлить программу выплат субсидий для сохранения рабочих мест на малые и средние предприятия предложил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. По словам омбудсмена, эта мера спасет бизнес от разорения.

Многодетным семьям могут снизить налог, пособие на детей могут увеличить в два раза

Общественники предложили Минстрою и Минэкономразвитию снизить налог на имущество для многодетных семей. Сейчас налог на имущество снижается на кадастровую стоимость от пяти кв. метров квартиры и семи кв. метров дома, умноженные на число детей. Предлагается увеличить эту цифру до 18 кв. метров.

Пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей планируют увеличить с 5,5 до 11-12 тысяч рублей. Поправки и законопроект уже разрабатывает Минтруд РФ.

В России выросло количество детей-инвалидов

Минздрав РФ объявил о росте количества детей с инвалидностью. В России в 2019 году было 605 тысяч детей с инвалидностью. Это на 65 тысяч человек больше, чем в 2015 году. Специалисты связывают это с более глубокой диагностикой заболеваний, которую стали проводить в последние годы. По мнению медиков, в основном дети становятся инвалидами из-за психических расстройств и расстройств поведения.

Актер Александр Ширвиндт попал в ДТП

Российский актер Александр Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области. По информации источников, автомобиль под управлением Ширвиндта не уступил дорогу и столкнулся с другим автомобилем.

Ефремова госпитализировали с подозрением на инсульт

Актера Михаила Ефремова госпитализировали прямо из зала суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП. По словам адвоката артиста, Ефремов находится в тяжелом состоянии.

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