Самое важное в России на 11 августа. Россия представила первую в мире вакцину от коронавируса, пенсионерам пообещали прибавку, Ефремов госпитализирован

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, укол, лечение, шприц, медицина
Российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российскую вакцину от COVID официально зарегистрировали — премьер-министр подписал постановление о стаже медиков — подсчитана минимальная сумма для сбора ребенка в школу — пенсионеры получат доплату — Ефремова госпитализировали из зала суда. Все самые интересные и важные новости России на 11 августа — в обзоре URA.RU:

Минздрав РФ зарегистрировал российскую вакцину от COVID

Глава правительства подписал документ о стаже медиков

Пенсионерам выплатят единоразовые пособия

Минтруд разрешил работать удаленно

Подсчитана сумма для сбора ребенка в школу

Российским бизнесменам просят продлить субсидии

Многодетным семьям могут снизить налог, пособие на детей могут увеличить в два раза

В России выросло количество детей-инвалидов

  • Минздрав РФ объявил о росте количества детей с инвалидностью. В России в 2019 году было 605 тысяч детей с инвалидностью. Это на 65 тысяч человек больше, чем в 2015 году. Специалисты связывают это с более глубокой диагностикой заболеваний, которую стали проводить в последние годы. По мнению медиков, в основном дети становятся инвалидами из-за психических расстройств и расстройств поведения.

Актер Александр Ширвиндт попал в ДТП

  • Российский актер Александр Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области. По информации источников, автомобиль под управлением Ширвиндта не уступил дорогу и столкнулся с другим автомобилем.

Ефремова госпитализировали с подозрением на инсульт

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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