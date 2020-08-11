Сябитова предупредила об опасностях сожительства

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Виды Екатеринбурга, парочка, влюбленная пара
По мнению телеведущей, пары предпочитают сожительство из-за нерешенных проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сожительство является совместным проживанием двух человек без всяких обязательств друг перед другом. Об этом заявила российская телеведущая Роза Сябитова.

«В классическом варианте это совместное проживание двух любовников под одной крышей. Все остальное имеет второстепенное значение», — написала Сябитова на своей странице в Instagram. По ее мнению, данная форма отношений подразумевает отсутствие каких-либо обязательств перед партнером.

Сябитова привела несколько сценариев, при которых пары предпочитают сожительствовать друг с другом. Среди них: отсутствие собственной жилплощади, финансовая неуверенность, нерешенные проблемы и многое другое.

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Каждый взрослый человек знает, что такое сожительство. В классическом варианте это совместное проживание двух любовников под одной крышей. Всё остальное имеет второстепенное значение. А такая форма отношений является своеобразным побегом от обязательств друг перед другом. Из многочисленных женских исповедей вырисовываются основные типичные и часто встречающиеся сценарии, в которых кроются опасности. Это: 1. Вам предлагают совместную жизнь просто потому, что свободно жить в одиночку скучно. 2. Нет собственной квартиры и финансовой уверенности в завтрашнем дне. 3. Ваше терпение явно заканчивается, и ваш партнёр понимает, что, если он не предпримет каких-то «шагов в нужном направлении», это может привести к потере партнёра. 4. Партнёр не уверен, что вы подходящий вариант для супружества, и предлагает перевести отношения в плоскость «практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни». 5. В вашей паре имеются нерешённые проблемы с прошлым официальным браком: кто-то никак не может решиться на развод. 6. Ваш партнёр не так давно разорвал свои прошлые семейные отношения и пока хочет немного отдохнуть от характерной обязаловки и предлагает какое-то время пожить просто так. 7. Невозможно жить дома: пьющие родители, семья живёт в нищете или достали родители. Какой сценарий был в вашей жизни? Чем закончился? О том, как сожительство сделать успешным мероприятием, на пути к семейным отношениям, вы можете узнать на моей консультации: http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #свахасябитова #каналсваха #советысябитовой #сожительство #удачноезнакомство #житьвместе

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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