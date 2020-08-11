Сябитова предупредила об опасностях сожительства

Сожительство является совместным проживанием двух человек без всяких обязательств друг перед другом. Об этом заявила российская телеведущая Роза Сябитова.
«В классическом варианте это совместное проживание двух любовников под одной крышей. Все остальное имеет второстепенное значение», — написала Сябитова на своей странице в Instagram. По ее мнению, данная форма отношений подразумевает отсутствие каких-либо обязательств перед партнером.
Сябитова привела несколько сценариев, при которых пары предпочитают сожительствовать друг с другом. Среди них: отсутствие собственной жилплощади, финансовая неуверенность, нерешенные проблемы и многое другое.