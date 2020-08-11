После публикации URA.RU было возбуждено уголовное дело по факту продажи полицейскими угнанного автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор заставил возобновить стройку на набережной — публикация URA.RU инициировала возбуждение уголовного дела — в ГУ МВД области новый замначальника — в Коркино смыло часть угольного карьера. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Набережную в Челябинске продолжили реконструировать

На набережной реки Миасс в Челябинске, со стороны областной филармонии, возобновились строительные работы после визита губернатора Алексея Текслера. Глава региона предупредил подрядную организацию, что за срыв сроков они могут попасть в «черный список».

Возбуждено уголовное дело по факту продажи силовиками угнанного автомобиля

ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело из-за жалобы жительницы Челябинска, которая рассказала URA.RU про то, что оперативники нашли и продали угнанный у нее автомобиль. После публикации, следователи начали проверку.

Назначен новый замруководителя ГУ МВД области

Заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области 11 августа назначен Артур Рахматуллин. Ранее он руководил штабом ГУ МВД по Пермскому краю.

В Коркино смыло часть угольного карьера

Из-за сильных дождей обрушилась часть карьера Коркинского угольного месторождения. Специалисты начали работы по укреплению участка.