После публикации URA.RU было возбуждено уголовное дело по факту продажи полицейскими угнанного автомобиля
Губернатор заставил возобновить стройку на набережной — публикация URA.RU инициировала возбуждение уголовного дела — в ГУ МВД области новый замначальника — в Коркино смыло часть угольного карьера. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:
Набережную в Челябинске продолжили реконструировать
- На набережной реки Миасс в Челябинске, со стороны областной филармонии, возобновились строительные работы после визита губернатора Алексея Текслера. Глава региона предупредил подрядную организацию, что за срыв сроков они могут попасть в «черный список».
Возбуждено уголовное дело по факту продажи силовиками угнанного автомобиля
- ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело из-за жалобы жительницы Челябинска, которая рассказала URA.RU про то, что оперативники нашли и продали угнанный у нее автомобиль. После публикации, следователи начали проверку.
Назначен новый замруководителя ГУ МВД области
- Заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области 11 августа назначен Артур Рахматуллин. Ранее он руководил штабом ГУ МВД по Пермскому краю.
В Коркино смыло часть угольного карьера
- Из-за сильных дождей обрушилась часть карьера Коркинского угольного месторождения. Специалисты начали работы по укреплению участка.
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