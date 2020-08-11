11 августа 2020
10 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 12 августа. Текслер заставил подрядчиков достроить набережную, на полицейских завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
После публикации URA.RU было возбуждено уголовное дело по факту продажи полицейскими угнанного автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор заставил возобновить стройку на набережной — публикация URA.RU инициировала возбуждение уголовного дела — в ГУ МВД области новый замначальника — в Коркино смыло часть угольного карьера. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Набережную в Челябинске продолжили реконструировать

  • На набережной реки Миасс в Челябинске, со стороны областной филармонии, возобновились строительные работы после визита губернатора Алексея Текслера. Глава региона предупредил подрядную организацию, что за срыв сроков они могут попасть в «черный список».

Возбуждено уголовное дело по факту продажи силовиками угнанного автомобиля

Назначен новый замруководителя ГУ МВД области

В Коркино смыло часть угольного карьера

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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