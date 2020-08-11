Количество безработных в Свердловской области в разы превысило число вакансий Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Из 154,8 тысячи свердловчан, обратившихся в службу занятости в первом полугодии 2020 года, трудоустроено меньше четверти. Об этом заявил депутат свердловского заксобрания Александр Ладыгин со ссылкой на письмо руководителя областного дептруда Дмитрия Антонова главам подведомственных учреждений.

«На данный момент на 154 813 жителей региона, обратившихся за трудоустройством в орган занятости, приходится 34 662 трудоустроенных (22,39% от числа обратившихся). Цифра близка к лимиту вакансий, заявленных работодателями (39 713)», — написал Ладыгин в Facebook.

По его словам, целевые показатели в 65,6% трудоустроенных из числа обратившихся не выполняются в силу объективного положения дел на рынке труда. «Понятно, что исполнены они не будут, потому что безработица в нашем регионе уже превысила аналогичный показатель кризисного 2008-го (87 000 безработных). Более того, мы наблюдаем т. н. кризисный рост безработицы, которая при „негативном“ (на самом деле, реалистичном) прогнозе достигнет к концу года 130 000 человек», — констатировал депутат заксобрания.

Согласно заявленным в письме данным, в регионе должно насчитываться 120 000 безработных, однако на официальном портале Департамента по труду и занятости цифра несколько ниже — 111 403 человека, или 5,25% от числа трудоспособного населения. При этом работодателями заявлено 41,5 тысячи вакансий. Рост безработицы в Свердловской области начался в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции граждан.