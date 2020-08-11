Мэр свердловского города объявил, когда покинет пост

Андрей Самочернов написал заявление об уходе, которого от него ждали депутаты Администрация Артемовского ГО

Мэр Артемовского Андрей Самочернов подал заявление в городскую думу о добровольном сложении полномочий. Об этом URA.RU заявил спикер Константин Трофимов.

По его словам, внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят отставку Самочернова, намечено на 14 августа. Дальнейшие карьерные перспективы градоначальника председатель думы комментировать не стал, отметив, что не знает на этот счет ничего, кроме общеизвестных слухов. В Артемовском обсуждают возможность трудоустройства чиновника в структуры областного минсоцполитики. Однако в департаменте информационной политики Свердловской области данную информацию не подтверждают. До самого Андрея Самочернова дозвониться не удалось — он сбросил звонок корреспондента URA.RU.

Относительно того, кто заменит мэра на его посту, однозначного мнения нет. Инсайдеры сообщают, что дума Артемовского очень разнородна по своему составу и любому кандидату будет трудно набрать необходимое для избрания число голосов. По словам одного из собеседников агентства, председатель комитета по управлению городским имуществом Валентина Юсупова начала обзвон депутатов, чтобы обсудить с ними возможность своего назначения. Ранее депутат свердловского заксобрания Кирилл Некрасов называл в качестве возможного преемника Самочернова спикера Константина Трофимова.

В течение 10 дней с момента отставки главы муниципалитета дума должна объявить о проведении конкурса на вакантное место. Процедура занимает около двух месяцев, значит новый мэр может вступить в должность ориентировочно в середине октября.