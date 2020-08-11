В Курганской области закончится монополия на поставку газа

В Курганской области за газ в баллонах будут отвечать две компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области появится еще одна компания, которая будет доставлять курганцам газ в баллонах. Об этом URA.RU рассказали в областном правительстве. Ранее жители отдаленных сел региона жаловались, что им не привозят газ.

В правительстве рассказали, что знают о проблеме обеспечения баллонным газом. «Ведутся переговоры по установлению еще одной компании гарантирующим поставщиком сжиженного газа на территории области», — объяснили в пресс-службе правительства.

Зампредседателя облдумы Марат Исламов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», кто будет отвечать за поставку газа. «На текущий момент определились два поставщика сжиженного газа: ООО „Газпромэнергогаз“ (Оренбург) и Колташов А. Н. Им будет присвоен статус гарантирующего поставщика», — написал он.

Ранее в регионе газ в баллонах мог поставлять только филиал компании «Газэнергосеть Оренбург». Второй поставщик, Анатолий Колташов, является председателем комитета облдумы по экономической политике и гендиректором ООО «Топливная Компания».

В июле житель Лебяжьевского района рассказал, что поставщик не привозит баллоны с газом в отдаленные села. Похожая ситуация складывалась в Альменевском, Куртамышском и Притобольном районах. Гендиректор компании «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин заявлял, что курганский филиал находится на грани банкротства.