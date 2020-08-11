Криминальный авторитет уже скоро может выйти на свободу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Сысертском районном суде (Свердловская область) вынесен приговор одному из лидеров екатеринбургской ОПГ «Синие» криминальному авторитету Виктору Калине по кличке Джигит. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Калина приговорен к 12 годам колонии строгого режима», — сообщили в облсуде. Калина признан виновным по статьям «убийство, совершенное по найму», «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «легализация, отмывание денежных средств, приобретенных в результате преступления», «вымогательство группой лиц», «приготовление к покушению на преступление». URA.RU писало, что прокурор просил для Калины 18 лет заключения.

Ранее URA.RU писало, что Виктор Калин был назначен смотрящим за Екатеринбургом руководителем преступного мира России ныне покойным Асланом Усояном по кличке Дед Хасан. В Екатеринбурге Джигит неформально руководил овощебазой № 4. Он активно помогал заместителю главы Екатеринбурга Виктору Контееву, который контролировал базу.

По версии следствия, именно Джигит по приказу Контеева организовывал убийства, грабежи и мошенничества. В 2014 году сам Контеев был приговорен к 18 годам колонии. В 2013 году в отношении Калина было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в розыск через Интерпол. В 2016 году Калина поймали в Чехии и только в июне 2019 года Джигита экстрадировали из Чехии в Россию. С учетом времени, проведенным в заключении во время предварительного следствия, которое по новому закону исчисляется как день за полтора, Калин скоро сможет освободиться по УДО.

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