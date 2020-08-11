11 августа 2020

Вынесен приговор смотрящему за Екатеринбургом. Он служил вору в законе и вице-мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет уже скоро может выйти на свободу Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Противостояние воров в законе

В Сысертском районном суде (Свердловская область) вынесен приговор одному из лидеров екатеринбургской ОПГ «Синие» криминальному авторитету Виктору Калине по кличке Джигит. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Калина приговорен к 12 годам колонии строгого режима», — сообщили в облсуде. Калина признан виновным по статьям «убийство, совершенное по найму», «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «легализация, отмывание денежных средств, приобретенных в результате преступления», «вымогательство группой лиц», «приготовление к покушению на преступление». URA.RU писало, что прокурор просил для Калины 18 лет заключения.

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Ранее URA.RU писало, что Виктор Калин был назначен смотрящим за Екатеринбургом руководителем преступного мира России ныне покойным Асланом Усояном по кличке Дед Хасан. В Екатеринбурге Джигит неформально руководил овощебазой № 4. Он активно помогал заместителю главы Екатеринбурга Виктору Контееву, который контролировал базу.

По версии следствия, именно Джигит по приказу Контеева организовывал убийства, грабежи и мошенничества. В 2014 году сам Контеев был приговорен к 18 годам колонии. В 2013 году в отношении Калина было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в розыск через Интерпол. В 2016 году Калина поймали в Чехии и только в июне 2019 года Джигита экстрадировали из Чехии в Россию. С учетом времени, проведенным в заключении во время предварительного следствия, которое по новому закону исчисляется как день за полтора, Калин скоро сможет освободиться по УДО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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