Александр Рябков из Талицы (Свердловская область) придумал, как заработать на ремонте своей машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Талицы (Свердловская область) Александр Рябков обманным путем пытается выручить сотни тысяч рублей на ремонте машин в тюменском автосервисе «Автоград-Кузовной ремонт». Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников компании. Он пояснил, что для этого уралец придумал целую схему.

«Покупает дорогую иномарку, меняет в ней салон и детали декора на такие же, но испорченные, с другой машины, и заявляет о том, что ему испортили машину. Когда страховая начинает заниматься случаем, настаивает на денежной компенсации. В нашем сервисе ему ее не одобрили и предложили замену деталей. Когда он приехал, то в его машине салон уже был другой, нормальный», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что сразу после ремонта клиент написал в «Автоград» обращение, что его не устроило качество выполненных работ. Заявил о проведении экспертизы, но сам на нее не приехал. В автосервисе считают, что он собирает документы для того, чтобы получить незаконную компенсацию через суд. Сам Рябков в телефонном разговоре с агентством заявил, что лишь пользуется своим законным правом на качественный ремонт по страховке.

«Я сам автоюрист и знаю, что деньги в таких ситуациях выплачиваются в исключительных случаях. В „Автограде“ при ремонте моей машины использовались некачественные детали. Пусть поменяют и сделают нормально», — заявил он агентству.