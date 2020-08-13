Подход чиновников к инвалидам пересмотрели из-за пандемии

Россияне смогут в заочной форме доказывать свою инвалидность и после пандемии Фото: Илья Московец © URA.RU

Заочная форма освидетельствования инвалидности в России может сохраниться и после пандемии коронавируса. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия будет добиваться продления особого порядка процедуры, который был установлен на время распространения инфекции до 1 октября.

Политик объяснил, что новая форма оказалась удобна для россиян. «Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии», — добавил Турчак.

Кроме того, в рамках проекта «Единая Россия — доступная среда» партия за первые шесть месяцев 2020 года инициировала несколько федеральных законов и постановлений. Они упрощают реализацию госпрограммы «Доступная среда», по которой за 14 лет планируется выделить 700 млрд рублей.

В середине марта президент Владимир Путин подписал закон о запрете на дискриминацию инвалидов и пожилых людей при предоставлении товаров и услуг. Кроме того, с 1 июля установлена индексация пенсий гражданам-опекунам. По инициативе единороссов детям с сахарным диабетом и со злокачественным новообразованием после удаления глазного яблока теперь не надо проходить переосвидетельствование, чтобы получить категорию «ребенок-инвалид». Еще одно нововведение — с 1 июля людям с ограниченными возможностями не нужно получать значок «Инвалид» для автомобиля.

В Курганской области для граждан закупаются современные кровати с электроприводом Фото: пресс-служба «Единой России»

Также «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, облегчающий инвалидам получение технических средств реабилитации. «Сегодня тысячи людей вынуждены получать их строго по месту прописки. Мы же предлагаем отменить эту привязку и выдавать новые техсредства по месту пребывания человека. Чтобы люди могли спокойно выезжать в другие города и регионы на учебу, лечение, к родственникам и не волноваться, что останутся без ТСР», — подчеркнул Андрей Турчак.

Еще одно направление проекта «Единая Россия — доступная среда» — создание необходимой среды для инвалидов, организация различных акций. «Один из результатов нашей работы в рамках партпроекта — это появление большого числа людей, понимающих, с какими проблемами сталкиваются инвалиды, имеющих желание и возможности их решать», — сказал координатор партпроекта, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

В Челябинской области единороссы активно занимаются профориентацией инвалидов Фото: пресс-служба «Единой России»

В Курганской области активисты взяли шефство над Сычевским психоневрологическим интернатом и проводят там игры, конкурсы, оказывали спонсорскую поддержку, сообщил координатор партпроекта в регионе Александр Ломакин. «Отмечу, что в регионе продолжают закупать современные кровати с электроприводом и специальными матрасами. В планах приобрести новые телескопические пандусы», — рассказал он.

В Челябинской области партийцы за 2020 год провели работу по обучению и профориентации для 1 800 человек с инвалидностью, рассказал секретарь местного реготделения «Единой России» Владимир Мякуш. «А когда ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, мы сможем реализовать и другие задуманные планы по проведению уроков доброты, где для студентов социальных и педагогических профессий проводят лекции по общению и взаимодействию с людьми с инвалидностью, а также проведем традиционный чемпионат профориентации», — отметил секретарь.

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