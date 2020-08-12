Найден мертвым ребенок, которого искала вся Тюменская область

В Ярковском районе Тюменской области нашли тело одного из пропавших братьев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В реке Тобол недалеко от села Ярково найдено тело пятилетнего мальчика, который вместе с братом пропал два дня назад. Информацию об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«13 августа 2020 года в дневное время в реке Тобол недалеко от села Ярково, обнаружено тело ребенка с признаками утопления. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка», — указано в сообщении СК.

Как предполагает следствие, 11 августа двое братьев пяти и семи лет гуляли возле реки Тобол в районе села Ярково. Младший брат решил искупаться и начал тонуть. Старший попытался его спасти, но не смог, и оба ребенка скрылись под водой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Поиски второго ребенка продолжаются.