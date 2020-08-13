В Кургане власти проверят стройку на кладбищах

В Кургане строят дом на перекрестке улиц Мяготина и Савельева, где были кладбища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области проведут проверку по поводу начала строительства на территории бывших кладбищ в районе перекрестка улиц К. Мяготина — Савельева. Там появятся многоквартирные дома. О проверке URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области.

«Управление охраны объектов культурного наследия Курганской области проводит проверку в связи с информацией об обнаружении захоронений на месте строительства жилого комплекса в Кургане», — говорится в информации.

Ведомство сделало запрос застройщику с просьбой предоставить доступ специалистам на место раскопок. Информация от застройщика — ООО «Брусника» о находках на месте строительства в управление не поступала. В реестре объектов культурного наследия Курганской области такой объект не значится.

Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве дома на перекрестке улиц К. Мяготина — Савельева обнаружено захоронение. По мнению историка, это могут быть православное и католическое кладбища. О любых находках подобного рода застройщик обязан сообщить в управление по охране памятников, либо в прокуратуру.

Строительная компания «Брусника», которой владеет экс-депутат думы Тюмени Алексей Круковский, в Кургане бесплатно получила землю. Сделано это по договору о развитии застроенной территории. Согласно ему застройщик переселил граждан из двух аварийных домов, которые потом снес за своей счет.