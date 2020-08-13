Автохулиганов предложили лишать водительских прав

За повторное хулиганство с использованием авто предлагают лишать водительских прав Фото: Илья Московец © URA.RU

За повторное мелкое хулиганство с использованием автомобиля предлагают лишать водительских прав. С инициативой выступила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Идея пришла ей в голову после случая во Владивостоке, где водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео. На ролике видно, как водитель иномарки, на скорости проезжая затопленный перекресток, обливает водой прохожих со словами «Бесплатная мойка». Видео сопровождает нецензурная лексика. Депутат пояснила, что в сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за такие действия в интернете, в том числе, в отношении власти. По ее мнению, закон следует распространить на любые виды хулиганства.

«Мы предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами… Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“, которые будут предполагать введение крупных штрафов за любое мелкое хулиганство, совершенное повторно», — цитирует Вторыгину РИА «Новости».

Она подчеркнула, что, если нарушитель привлекался по аналогичным случаям более двух раз, то перечень возможных наказаний должен быть расширен, в том числе вплоть до лишения права управления транспортным средством, если хулиганство было совершено с его использованием.

Ранее общероссийский народный фронт предложил поднять штрафы с 2 до 5 тысяч за установку подложных автомобильных номеров и за проезд на красный свет.

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