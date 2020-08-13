13 августа 2020

Челябинская область подошла ко второму этапу отмены карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кабинета компьютерной томографии в ГКБ №40. Екатеринбург, томография, томограф, компьютерная томография, томограмма
Медики выявляют все меньше новых больных Фото: Анна Майорова © URA.RU
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В Челябинской области к утру 14 августа зафиксировано 82 заражения коронавирусом за сутки (накануне было 83), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость устойчиво продолжает снижаться, что дало властям основание начать подготовку к переходу на второй этап снятия карантина.

С начала пандемии произошло 13 142 случая заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли за сутки четыре человека в возрасте от 68 лет до 92 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 154 южноуральца, с начала пандемии — 9 214 жителей области.

Режим повышенной готовности действует до 23 августа, накануне власти предупредили, что в ближайшее время регион может перейти ко второму этапу снятия карантина. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом большая значительная часть введенных ранее ограничений уже не действует — на первый этап отмены карантина область вышла еще в конце мая, напоминает RNS.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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