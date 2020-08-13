13 августа 2020
12 августа 2020

В Пермь с проверкой едет вице-премьер, курирующий спорт и туризм

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко намерен посетить Пермь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Пермь с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Запланирован визит [вице-премьера Дмитрия] Чернышенко в Пермь», — пояснили в пресс-службе. Точная дата приезда и цель визита зампреда российского правительства, курирующего туризм, спорт, культуру и отвечающего за реализацию ряда нацпроектов, пока не называется.

Ранее стало известно, что в Пермь приедет глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев. Он проведет рабочую встречу с врио губернатора края Дмитрием Махониным, на которой будут обсуждаться вопросы развития конкуренции в регионе. Также регион с рабочим визитом посетит федеральный министр культуры Ольга Любимова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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