В Пермь с проверкой едет вице-премьер, курирующий спорт и туризм

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Пермь с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Запланирован визит [вице-премьера Дмитрия] Чернышенко в Пермь», — пояснили в пресс-службе. Точная дата приезда и цель визита зампреда российского правительства, курирующего туризм, спорт, культуру и отвечающего за реализацию ряда нацпроектов, пока не называется.
Ранее стало известно, что в Пермь приедет глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев. Он проведет рабочую встречу с врио губернатора края Дмитрием Махониным, на которой будут обсуждаться вопросы развития конкуренции в регионе. Также регион с рабочим визитом посетит федеральный министр культуры Ольга Любимова.
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