Иван Ургант высказался о протестах в Белоруссии

Иван Ургант поддержал жителей Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Телеведущий и шоумен Иван Ургант поддержал жителей Белоруссии. В своем профиле в Instagram Ургант опубликовал бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов, ставший неофициальным символом борьбы за государственную независимость страны.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал Ургант в подписи к публикации. В комментариях другие пользователи соцсети поблагодарили телеведущего за поддержку. Ранее в защиту участников протестных акций в Белоруссии также высказался продюсер Максим Фадеев, телеведущий Гарик Харламов, певица Наталья Подольская и актриса Саша Бортич. Бело-красно-белый флаг также опубликовал в своем профиле американский актер и музыкант Джаред Лето, передает телеканал 360.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что около 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская.

После этого в стране начались митинги, которые силовики подавляют с помощью резиновых пуль, дубинок и свето-шумовых гранат. Некоторые сотрудники белорусской милиции начали переходить на сторону народа. Сейчас Лукашенко готовит срочное обращение к нации.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.