Суд решил судьбу мошенницы из ЯНАО, обокравшей стариков на 11 млн

Подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил к лишению свободы местную жительницу Наталью Никитину, обманувшую пенсионеров на 11 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат одной из потерпевших Евгений Гудимов.

«Суд дал 4 года 8 месяцев общего режима», — рассказал юрист. По его словам, Никитину, признанную виновной по статье о мошенничестве, забрали под стражу в зале заседания. В карточке дела на сайте Новоуренгойского городского суда пока не появились данные об оглашении приговора.

Уголовное дело в отношении Никитиной завели в декабре 2018 года. Женщину подозревали в мошенничестве: в 2014—2015 годах она обманывала пенсионеров из Нового Уренгоя, представляясь местным предпринимателем и уговаривая вложиться в некое дело в обмен на процент от прибыли.

Потерпевшими признали пять пожилых горожан, общий ущерб составил почти 11 млн рублей. Пенсионеры жаловались, что полиция бездействует в расследовании дела. В ноябре 2019 года стало известно, что Никитину будут судить. Обвиняемая признала свою вину.