Сегодня, 16 августа, — 249-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 159-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным ВОЗ,
Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 529 789 людям. Следом идет Бразилия (3 317 832), Индия (2 589 208) и Россия (918 653).
Вакцина и лекарство от коронавируса
В России произвели первую партию вакцины, которую разработали в центре имени Гамалеи. Первыми ее получат регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В тройке лидеров по заражению инфекцией Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург. В Минздраве РФ сообщили, что необходимое количество препарата будет готово через 9-12 месяцев.
В России проведут третью фазу испытаний китайской вакцины. Она была разработана CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.
Коронавирус в России
Число заболевших в России уменьшается каждые сутки. За прошедшие сутки в стране зафиксирован 5 061 новый случай заражения. С начала эпидемии в стране выявлено уже 917 884 заболевших. Жертвами инфекции стали 15 617 россиян. Победить вирус удалось 729 411 инфицированным.
В России в ближайшее время могут начать снижаться зарплаты и расти уровень безработицы на фоне финансовых проблем в бизнесе. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился экономист Никита Масленников. Также он высказался против постоянного субсидирования семей, рассуждая о «путинских» выплатах на детей до 16 лет. Эксперт призвал дать людям возможность зарабатывать, а не подсаживать их на подобную денежную иглу.
Бывший кандидат в президенты России и глава партии Максим Сурайкин предложил не пускать телеведущую Елену Малышеву из США обратно на родину. Политик считает, что если она вернется, то заразит россиян американским коронавирусом.
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Группа российских медиков, состоящая из сорока специалистов, которые имеют опыт лечения пациентов, прибудут в Узбекистан
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