Число заболевших в России уменьшается каждые сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 августа, — 249-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 159-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным ВОЗ, число заразившихся в мире увеличилось за 24 часа более, чем на 294 тысяч человек, что является максимальным показателем прироста за время пандемии. Количество зараженных по всему миру достигло отметки в 21 622 797 человек. Вылечились 14 119 845 (+ 85 373) пациентов. Жертвами инфекции стали 774 794 (+5 577) человека.

Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 529 789 людям. Следом идет Бразилия (3 317 832), Индия (2 589 208) и Россия (918 653).

Вакцина и лекарство от коронавируса

В России произвели первую партию вакцины, которую разработали в центре имени Гамалеи. Первыми ее получат регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В тройке лидеров по заражению инфекцией Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург. В Минздраве РФ сообщили, что необходимое количество препарата будет готово через 9-12 месяцев.

В России проведут третью фазу испытаний китайской вакцины. Она была разработана CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

Коронавирус в России

Число заболевших в России уменьшается каждые сутки. За прошедшие сутки в стране зафиксирован 5 061 новый случай заражения. С начала эпидемии в стране выявлено уже 917 884 заболевших. Жертвами инфекции стали 15 617 россиян. Победить вирус удалось 729 411 инфицированным.

В России в ближайшее время могут начать снижаться зарплаты и расти уровень безработицы на фоне финансовых проблем в бизнесе. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился экономист Никита Масленников. Также он высказался против постоянного субсидирования семей, рассуждая о «путинских» выплатах на детей до 16 лет. Эксперт призвал дать людям возможность зарабатывать, а не подсаживать их на подобную денежную иглу.

Бывший кандидат в президенты России и глава партии Максим Сурайкин предложил не пускать телеведущую Елену Малышеву из США обратно на родину. Политик считает, что если она вернется, то заразит россиян американским коронавирусом.

Коронавирус в мире

Применение нового теста по образцу слюны было одобрено властями США. Чтобы применить его не нужно брать мазок из носа и горла пациента, избавляя их от необходимости переживать неприятные ощущения. Кроме того, пациент может собрать материал для анализа в домашних условиях, без помощи медработников.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 1 256 новых случаях заражения , что стало самым высоким суточным показателем для республики за последние 45 дней.

Группа российских медиков, состоящая из сорока специалистов, которые имеют опыт лечения пациентов, прибудут в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с пандемией . В состав группы входят анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и терапевты.