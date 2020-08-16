16 августа 2020

В Крыму высмеяли запуск флага Украины на шарах. «Полет Винни-Пуха»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт unsplash. Artem Bryzgalov, крым, побережье, черное море
Действия украинских активистов оказались бессмысленными, считает Александр Молохов Фото: Artem Bryzgalov/unsplash.com

Запуск украинского флага на воздушных шариках с территории Незалежной в Крым организовали не совсем адекватные люди. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при главе России Александр Молохов.

По его словам, эта идея напоминает мультфильм про Винни-Пуха. «Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не совсем адекватные активисты из Украины», — цитирует Молохова РИА «Новости». По словам собеседника агентства, действия общественников оказались бессмысленными.

15 августа украинские активисты запустили в районе контрольно-пропускного пункта «Чонгар» связку воздушных шариков с прикрепленным к ней 25-метровым флагом государства, пишет Nation News. Также в небо были запущены две тысячи листовок с надписью: «Крым — это Украина».

В июне Зеленский заявил, что власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. До этого он сказал, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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