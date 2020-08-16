Запуск украинского флага на воздушных шариках с территории Незалежной в Крым организовали не совсем адекватные люди. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при главе России Александр Молохов.
По его словам, эта идея напоминает мультфильм про Винни-Пуха. «Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не совсем адекватные активисты из Украины», — цитирует Молохова РИА «Новости». По словам собеседника агентства, действия общественников оказались бессмысленными.
15 августа украинские активисты запустили в районе контрольно-пропускного пункта «Чонгар» связку воздушных шариков с прикрепленным к ней 25-метровым флагом государства, пишет Nation News. Также в небо были запущены две тысячи листовок с надписью: «Крым — это Украина».
В июне Зеленский заявил, что власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. До этого он сказал, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине.
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