Американские ученые назвали новую версию появления коронавируса

Коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Об этом в статье для Independent Science News написали вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.
Специалисты обнаружили записи врача, который восемь лет назад лечил горняков из китайской провинции Юньнань. В своих заметках медик написал о том, что рабочие две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего у них стали проявляться характерные для COVID-19 симптомы, в их числе пневмония, высокая температура, сухой кашель и боли в конечностях.
Пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их также лечили с помощью антикоагулянтов, антибиотиков. В результате, как написал специалист, трое из шести рабочих скончались. «Доказательства, содержащиеся в диссертации, заставили нас пересмотреть все то, что, как мы думали, мы знали о происхождении COVID-19», — цитирует The Sun выводы ученых.
В мае издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки написало, что власти Китая могли осознанно скрыть опасность коронавируса. В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз». Также про утечку вируса говорили бежавшие из Уханя сотрудники лаборатории, где впервые был выявлен COVID. Сейчас они активно сотрудничают с западными спецслужбами.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
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