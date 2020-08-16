Зеленский осудил решение Лукашенко о выдаче задержанных россиян

Белорусские власти продемонстрировали пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близости украинского и белорусского народов, освободив задержанных 32 «вагнеровцев». Об этом говорится в официальном заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив „вагнеровцев“, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — сказано в сообщении администрации президента. В офисе главы украинского государства считают, что поступок властей Белоруссии говорит об их «внутренних ценностях».
Ране стало известно, что 32 задержанных бойца ЧВК вернулись из Белоруссии в Россию. Посол РФ при этом заявил, что передаче граждан помогло профессиональное взаимодействие российской и белорусской прокуратур, пишет Nation News. Боевиков задержали в Белоруссии в конце июля. Местные власти подозревали, что военные приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его российскому коллеге Владимиру Путину удалось договориться о разрешении ситуации.
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