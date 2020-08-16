Жители Екатеринбурга принесли цветы к представительству Белоруссии
В выходные отметили 297-летие Екатеринбурга — сторонников опального схиигумена Сергия отлучили от церкви — МЧС предупредила о сильных дождях в области. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге отметили День города
- В выходные в Екатеринбурге прошли праздничные мероприятия в честь 297-летия города. Концерт и конкурс «Мисс Екатеринбург» прошли на крыше администрации города, а завершилось все праздничным салютом. Фоторепортаж URA.RU.
Акция в поддержку Белоруссии прошла в Екатеринбурге
- Жители Екатеринбурга 16 августа провели мирную акцию возле представительства Белоруссии. Активисты принесли цветы в знак солидарности с гражданами соседней республики.
РПЦ отлучила сторонников опального отца Сергия от церкви
- Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал сторонников лишенного сана схиигумена Сергия (Романова) раскольниками и отлучил их от церкви.
В регионе ожидаются сильные дожди
- В Свердловской области в понедельник ожидаются сильные дожди и в управлении МЧС России призвали не покидать дома без острой необходимости.
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