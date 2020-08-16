16 августа 2020
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Самое актуальное в Свердловской области на 17 августа. Екатеринбург отпраздновал День города, сторонников отца Сергия отлучат от церкви, область ожидают сильные дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция в поддержку жителей Белоруссии у посольства республики. Екатеринбург
Жители Екатеринбурга принесли цветы к представительству Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В выходные отметили 297-летие Екатеринбурга — сторонников опального схиигумена Сергия отлучили от церкви — МЧС предупредила о сильных дождях в области. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге отметили День города

  • В выходные в Екатеринбурге прошли праздничные мероприятия в честь 297-летия города. Концерт и конкурс «Мисс Екатеринбург» прошли на крыше администрации города, а завершилось все праздничным салютом. Фоторепортаж URA.RU.

Акция в поддержку Белоруссии прошла в Екатеринбурге

РПЦ отлучила сторонников опального отца Сергия от церкви

  • Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал сторонников лишенного сана схиигумена Сергия (Романова) раскольниками и отлучил их от церкви.

В регионе ожидаются сильные дожди

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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