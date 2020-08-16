Торговые центры могут работать в случае второй волны пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к главе Минэка Максиму Решетникову с просьбой не закрывать торговые центры в случае второй волны коронавируса. В организации считают, что моллы могут не пережить новый карантин.
«По оценкам РСТЦ, к сентябрю прямые убытки каждого молла в стране составят до 80—100 млн рублей. Вторая волна пандемии, которая может случиться осенью, застанет их в обескровленном состоянии», — рассказали «Известиям» в сообществе. Сейчас российские власти прорабатывают рекомендации для ТЦ, которые позволят продолжить работу в условиях повышенной готовности. Как рассказали в Минпромторге, в них будут действовать правила безопасности, которые были рекомендованы Роспотребнадзором в июне.
Бизнесмены считают, что во время второй волны стоит сконцентрироваться на соблюдении посетителями социальной дистанции, ввести регулирование количества одновременно находящихся в помещениях человек и чаще проводить санобработку. Также необходимо посетителям на входе предлагать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, сохранять обязательным ношение масок как для продавцов, так и для покупателей. В таком случае торговые центры можно не закрывать, считает руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков.
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