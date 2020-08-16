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Самое актуальное в Тюменской области на 17 августа. В регионе открываются кинотеатры, тюменские депутаты Госдумы отчитались о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, зрительный зал, кинотеатр, кино, экран, кинозал
С этой недели в области начнут работу кинотеатры Фото: depositphotos.com

Работа кинотеатров разрешается с этой недели — в Тюмени прошли акции поддержки — стало известно, сколько заработали депутаты ГД от региона — скончался замначальника УМВД области. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:

В области начнут работать кинотеатры

  • Власти Тюменской области частично снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. На этой неделе заработают кинотеатры. Театры начнут работать с 1 сентября.

Тюменцы провели митинг в поддержку Хабаровска и Белоруссии

  • В Тюмени 15 августа несколько десятков человек собрались, чтобы выразить слова поддержки жителям Хабаровска, где был арестован губернатор, и Белоруссии, где после президентских выборов начались акции протеста.

Стали известны доходы депутатов Госдумы от региона

В Тюмени скончался высокопоставленный полицейский

Скандальный тюменский следователь стал адвокатом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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