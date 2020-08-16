С этой недели в области начнут работу кинотеатры
Работа кинотеатров разрешается с этой недели — в Тюмени прошли акции поддержки — стало известно, сколько заработали депутаты ГД от региона — скончался замначальника УМВД области. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:
В области начнут работать кинотеатры
- Власти Тюменской области частично снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. На этой неделе заработают кинотеатры. Театры начнут работать с 1 сентября.
Тюменцы провели митинг в поддержку Хабаровска и Белоруссии
- В Тюмени 15 августа несколько десятков человек собрались, чтобы выразить слова поддержки жителям Хабаровска, где был арестован губернатор, и Белоруссии, где после президентских выборов начались акции протеста.
Стали известны доходы депутатов Госдумы от региона
- Больше всех задекларировал депутат Александр Ремезков, который заработал в 2019-м году 111,5 млн рублей. В собственности имеет жилой дом в безвозмездном пользовании площадью 3 215 кв. метров, земельный участок для сельскохозяйственных нужд, катер и прицеп.
В Тюмени скончался высокопоставленный полицейский
- Замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Тюменской области, полковник Сергей Рыбаков, которому было 54 года, скончался в Тюмени.
Скандальный тюменский следователь стал адвокатом
- Бывший следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, отмечавший свое повышение в звании повышение под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам!», а позднее уволенный со скандалом, начал карьеру адвоката.
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