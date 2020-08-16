В округе разрешили туристические походы
В округе ослабили режим карантина — губернатор вылечился от COVID — глава Салехарда проинспектировал город на велосипеде — дорогу в салехардский аэропорт отремонтируют к концу сентября. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:
На Ямале ослабили карантинные меры
- Власти ЯНАО сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 14 августа жителям региона разрешили ходить в турпоходы и водным транспортом в ХМАО. Об этом сообщил ямальский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Губернатор Ямала излечился от коронавируса
- Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вылечился от COVID и возвращается к работе. На ближайшую неделю у него запланировано сразу несколько поездок по округу.
Глава Салехарда проехал по городу на велосипеде
- Глава администрации Салехарда Алексей Титовский 15 августа вместе с общественниками проехал по улицам на велосипеде, чтобы проверить, как в городе идут работы по благоустройству, ремонт дорог и домов.
Дорогу в салехардский аэропорт построят к концу сентября
- Дорогу в аэропорт столицы Ямала сдадут к концу сентября. Там произведено уже более 70% работ, и в настоящее время идет замена дорожного полотна и барьерного ограждения. Параллельно с этим дорожники наносят разметку и укрепляют обочины.
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