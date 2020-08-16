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Самое актуальное в ЯНАО на 17 августа. На Ямале разрешили турпоходы, дорогу в аэропорт достроят в сентябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный лагерь спасателей Авиалесохраны. Салехард, туризм, палатки
В округе разрешили туристические походы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В округе ослабили режим карантина — губернатор вылечился от COVID — глава Салехарда проинспектировал город на велосипеде — дорогу в салехардский аэропорт отремонтируют к концу сентября. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:

На Ямале ослабили карантинные меры

Губернатор Ямала излечился от коронавируса

  • Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вылечился от COVID и возвращается к работе. На ближайшую неделю у него запланировано сразу несколько поездок по округу.

Глава Салехарда проехал по городу на велосипеде

  • Глава администрации Салехарда Алексей Титовский 15 августа вместе с общественниками проехал по улицам на велосипеде, чтобы проверить, как в городе идут работы по благоустройству, ремонт дорог и домов.

Дорогу в салехардский аэропорт построят к концу сентября

  • Дорогу в аэропорт столицы Ямала сдадут к концу сентября. Там произведено уже более 70% работ, и в настоящее время идет замена дорожного полотна и барьерного ограждения. Параллельно с этим дорожники наносят разметку и укрепляют обочины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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