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Челябинская область побила рекорд по заражениям коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, инфекционное отделение, врач, медик, красная зона
«Ковидная» нагрузка на медиков продолжает снижаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 17 августа зафиксировано 75 случаев заболевания коронавирусом за сутки (в предыдущие два дня зарегистрировано накануне было 79 и 78 соответственно), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, регион обновил минимум заражений, который был зарегистрирован в конце мая.

«С начала пандемии заразились 13 374 южноуральца, сейчас лечение проходят 3495 жителей региона, — пояснили URA.RU в оперштабе. — За последние сутки умерли четыре человека в возрасте от 56 до 80 лет. У 65-летнего пациента причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 32 человека, с начала пандемии — 9526 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, власти анонсировали переход ко второй стадии смягчения ограничений. Действие режима повышенной готовности истекает 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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