Во время свадьбы на челябинском курорте погибла женщина

ЧП произошло в «Солнечной долине» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики выясняют обстоятельства гибели женщины на территории горнолыжного центра «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область). Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, тело 47-летней жительницы Челябинска было обнаружено у ресторана.

«По предварительным данным в ночь на 15 августа женщина упала с балкона над цокольным этажом. Она была спиной к ограждению, когда упала. Скончалась от перелома шейных позвонков», — рассказал источник. «Солнечная долина» является одним из популярных курортов региона.

«В этот вечер ресторан был сдан в субаренду. В нем играли свадьбу, — сообщили URA.RU в ГЛЦ. — Свадьбу заказывали жители Челябинска». В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали прокомментировать случившееся позже.

Обновлено в 11.17:

В пресс-службе следственно управления СКР по Челябинской области подтвердили что не усматривают криминала в происшествии. «По факту смерти женщины в Миассе проводится проверка. По предварительной информации, нет оснований говорить о криминальном характере смерти», — сообщили URA.RU в ведомстве.