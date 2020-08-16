Суд смягчил приговор бывшему замначальника отдела полиции Верхнеуральского района Данияру Кудабаеву Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский облсуд смягчил приговор экс-замначальнику отдела МВД по Верхнеуральскому району Данияру Кудабаеву, который помог сохранить права попавшемуся пьяным за рулем заместителю начальника ФКУ Т ГУФСИН (местная тюрьма) по Челябинской области. Вместо запрета занимать должности в государственных и правоохранительных органах, уволенный после инцидента полицейский выплатит штраф в 70 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Рассмотрев апелляцию Кудабаева, суд изменил приговор Верхнеуральского райсуда, согласно которому он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Апелляционная инстанция признала неустановленным одно из последствий преступных действий осужденного: нарушение прав и законных интересов организаций. Суд исключил это последствие из приговора и смягчил наказание, назначив Кудабаеву штраф в 70 тыс. рублей», — сказали в суде.

Районная инстанция 22 июня приговорила Кудабаева к запрету занимать должности в государственных и правоохранительных органах на три года. Адвокаты полицейского обжаловали приговор.

Инцидент произошел в ночь на 18 января. Инспекторы дорожно-постовой службы остановили в Верхнеуральске пьяного замначальника местной тюрьмы, ехавшего за рулем. Кудабаев приказал сотрудникам отдела ГИБДД не мешать тому, чтобы за сотрудника ГУФСИН медосвидетельствование прошел другой человек. Однако об инциденте сообщили в службу собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области. Была проведена проверка, ее результаты направили в следственный комитет, который возбудил уголовное дело.