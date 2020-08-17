Курганцам, взявшим льготную ипотеку с 2011 года, ввели «платный выезд» из региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области, которые взяли льготную ипотеку после 2011 года, а затем уехали в другой регион, начали получать уведомления от местных властей о необходимости вернуть полученную ранее субсидию. Как оказалось, такая мера прописана в постановлении областного правительства, принятом в августе прошлого года, рассказал URA.RU юрист Петр Волосников, который хочет обжаловать эту норму в суде.

«26 августа 2019 года областным правительством внесены изменения в программу развития ипотечного кредитования. Если заемщик зарегистрировался по месту жительства в другом регионе, он теряет право на субсидию. Более того, он обязан вернуть полученную субсидию в бюджет», — сообщил Волосников. Он отметил, что считает эту меру справедливой, за исключением того, что норма распространяется на участников ипотечной программы с 2011 года.

«То есть те, кто в начале десятилетия набрали льготных ипотек, а теперь уехали из области, должны вернуть деньги. Но ведь с ними так не договаривались. Они не знали, когда подписывали договор, что выезд из региона для них станет платным», — удивился юрист. Он отметил, что к нему уже обращаются клиенты, от которых требуют вернуть деньги. По его словам, такие нормы не имеют обратной силы и должны распространяться только на новых клиентов. «У меня идея оспорить в суде это постановление правительства, как не соответствующее нормам Конституции», — поделился Волосников с URA.RU.

В департамент информационной и внутренней политики URA.RU направляло письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.