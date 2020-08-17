Глава Белоруссии провел встречу с рабочими — Тихановская объявила о готовности стать лидером нации — Верховный суд внес в список экстремистских движений еще одну организацию — премьер-министр проводит поездку по Дальнему Востоку. Все самые интересные и важные новости России и мира на 17 августа — в обзоре URA.RU:
Лукашенко заявил о проведении новых выборов, в Минск стянуты силы внутренних войск
- Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей заявил, что после принятия новой Конституции в республике можно провести новые президентские выборы.
- Очевидцы сообщают, что в центре Минска замечена колонна грузовиков внутренних войск Белоруссии. Силовики приехали на митинг, который проходил у здания Белтелерадиокомпании.
- В тоже время президент России Владимир Путин после общения с Лукашенко заявил, что к протестам в Белоруссии причастны другие страны.
- Занявшая второе место на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, где заявила, что для стабилизации обстановки в стране она готова стать национальным лидером.
Суд продлил срок расследования по делу Фургала, уволен министр здравоохранения Хабаровского края
- Срок следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлен до 8 октября. Также суд арестовал более трех миллионов рублей и два автомобиля, принадлежащие чиновнику.
- Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько после 13 лет работы отправлен в отставку. Такое решение принял врио губернатора Михаил Дегтярев.
- Владимир Жириновский собирается 19 августа посетить Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово», где сейчас содержится экс-губернатор.
Глава правительства РФ раскритиковал магаданский порт
- Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения морского порта Магадана раскритиковал состояние рыбного терминала. По его словам, на ремонт территории будут выделены дополнительные ресурсы.
Сбербанк России снизил ставки
- Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка теперь составляет 3,5%.
Россия может открыть границы еще с двумя странами
- Авиасообщение с Китаем и Вьетнамом готовы возобновить российские авиаперевозчики. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Верховный суд России признал АУЕ экстремисткой организацией
- Верховный суд РФ на заседании 17 августа признал криминальное движение «Арестантское уголовное единство» экстремисткой организацией.
- По мнению специалистов, решение позволит сделать эту организацию непопулярной среди молодежи.
Педагогов обязали носить защитные маски
- Российских учителей обязали обязательно носить защитные маски при нахождении в школах. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
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