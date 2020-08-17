В скором времени Россия планирует возобновить авиасообщение с Китаем и Вьетнамом Фото: Владимир Жабриков

Глава Белоруссии провел встречу с рабочими — Тихановская объявила о готовности стать лидером нации — Верховный суд внес в список экстремистских движений еще одну организацию — премьер-министр проводит поездку по Дальнему Востоку. Все самые интересные и важные новости России и мира на 17 августа — в обзоре URA.RU:

Лукашенко заявил о проведении новых выборов, в Минск стянуты силы внутренних войск

Суд продлил срок расследования по делу Фургала, уволен министр здравоохранения Хабаровского края

Глава правительства РФ раскритиковал магаданский порт

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения морского порта Магадана раскритиковал состояние рыбного терминала. По его словам, на ремонт территории будут выделены дополнительные ресурсы.

Сбербанк России снизил ставки

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка теперь составляет 3,5%.

Россия может открыть границы еще с двумя странами

Авиасообщение с Китаем и Вьетнамом готовы возобновить российские авиаперевозчики. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Верховный суд России признал АУЕ экстремисткой организацией

Педагогов обязали носить защитные маски

Российских учителей обязали обязательно носить защитные маски при нахождении в школах. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

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