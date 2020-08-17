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Самое актуальное в Тюменской области на 18 августа. В Тобольске новый глава ГИБДД, блогер Варламов предложил уволить тюменских чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , наручники, арест, заключенный, зал суда, подсудимый, полиция, арестант
В Тобольском районе выявили 11 кандидатов в муниципальные депутаты с судимостями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьников могут перевести на дистант — в тобольском ГИБДД сменился руководитель — полиция выявила 11 кандидатов в депутаты с судимостями — московский урбанист раскритиковал тюменские власти. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:

Школы в Тюмени могут перейти на дистанционное обучение

  • Власти области и Роспотребнадзор приняли решение, что в случае заболеваний школьников образовательный процесс может проходить в дистанционном режиме.

В Тобольск назначен новый глава ГИБДД

В Тобольском районе выявили кандидатов в депутаты с судимостями

Известный блогер раскритиковал власти Тюмени

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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