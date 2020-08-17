В Тобольском районе выявили 11 кандидатов в муниципальные депутаты с судимостями
Школьников могут перевести на дистант — в тобольском ГИБДД сменился руководитель — полиция выявила 11 кандидатов в депутаты с судимостями — московский урбанист раскритиковал тюменские власти. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:
Школы в Тюмени могут перейти на дистанционное обучение
- Власти области и Роспотребнадзор приняли решение, что в случае заболеваний школьников образовательный процесс может проходить в дистанционном режиме.
В Тобольск назначен новый глава ГИБДД
- С 17 августа на свой пост вступил новый руководитель отдела ГИБДД Тобольска. Им стал подполковник полиции Сергей Кравцов.
В Тобольском районе выявили кандидатов в депутаты с судимостями
- В депутаты дум сельских поселений Тобольского района, оказались 11 человек с криминальным прошлым. Это, после проверки, выявила местная полиция.
Известный блогер раскритиковал власти Тюмени
- Московский урбанист Илья Варламов предложил уволить руководство Тюмени. По его мнению, увеличение числа развязок в городе может привести к ухудшению экологии.
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