Врио губернатора Дмитрий Махонин по видеосвязи пообщался с президентом России
Врио губернатора пообщался с президентом России — Репин подал в суд для регистрации в кандидаты на пост губернатора — прожиточный минимум в крае увеличен — приобретение участка железнодорожных путей в Перми будет отложен на год. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:
Врио главы края пообщался с президентом России
- Президент РФ Владимир Путин провел совещание с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным, который попросил выделить средства из федерального бюджета на строительство объекта транспортной инфраструктуры.
Незарегистрированный кандидат в губернаторы подал в суд
- Александр Репин, которого не допустили до выборов на пост губернатора края, намерен через суд снять кандидатуру Дмитрия Махонина.
- Он написал заявление, где просит суд отменить регистрацию Махонина и зарегистрировать его в качестве кандидата в губернаторы.
Власти края увеличили прожиточный минимум в регионе
- В Пермском крае увеличен прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составил 11 633 рубля, для пенсионеров — 8 914 рубля, для детей — 11 124 рубля.
Сделка по приобретению участка железной дороги отложена на год
- Власти Пермского края в этом году не смогут выкупиать участок железной дороги от Перми I до Перми II. Эту планируется сделать в 2021 или 2022 году. Деньги с сумме 1,6 млрд рублей, выделенные на эти цели, будут перенесены на этот период.
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