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Самое актуальное в Пермском крае на 18 августа. Махонин пообщался в Путиным, в регионе увеличен прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Врио губернатора Дмитрий Махонин по видеосвязи пообщался с президентом России Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Врио губернатора пообщался с президентом России — Репин подал в суд для регистрации в кандидаты на пост губернатора — прожиточный минимум в крае увеличен — приобретение участка железнодорожных путей в Перми будет отложен на год. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:

Врио главы края пообщался с президентом России

Незарегистрированный кандидат в губернаторы подал в суд

Власти края увеличили прожиточный минимум в регионе

  • В Пермском крае увеличен прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составил 11 633 рубля, для пенсионеров — 8 914 рубля, для детей — 11 124 рубля.

Сделка по приобретению участка железной дороги отложена на год

  • Власти Пермского края в этом году не смогут выкупиать участок железной дороги от Перми I до Перми II. Эту планируется сделать в 2021 или 2022 году. Деньги с сумме 1,6 млрд рублей, выделенные на эти цели, будут перенесены на этот период.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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