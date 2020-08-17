В Челябинской области скачок выздоровлений от короновируса

Ситуация с заражениями остается стабильной Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 18 августа зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 75), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число выздоровевших при этом превысило количество заболевших почти в три раза.

«С начала пандемии произошло 13 448 случая заражения, сейчас лечение проходят четыре южноуральца. Умерли четверо пациентов человека в возрасте от 57 до 90 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания — сахарный диабет, ретинопатию, хронические болезни легких и сердца», — пояснили URA.RU в оперштабе. За сутки выписаны после болезни 210 человек, с начала пандемии — 9736 южноуральцев.

Введенный в Челябинской области с началом пандемии режим повышенной готовности действует до 23 августа. Власти рассматривают возможность перехода ко второму этапу отмены карантина. Главными ограничениями, оставшимися после отмены ранее введенных, остаются требования носить маски в транспорте и общественных местах, а также запрет проводить массовые мероприятия.