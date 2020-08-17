Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября 2020 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 августа, — 251-й день с момента выявления коронавируса и 161-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 927 745 (+4 892) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7047 (+65) человек, выздоровелj 4 954 (+23) пациента, зафиксировано 308 летальных исходов (188 — непосредственно от COVID-19).

Распространение инфекции замедлилось в Пермском крае. Коэффициент распространения коронавируса (Rt) снизился до 0,99 (16 августа — 1,03). При этом он до сих пор не соответствует текущему (второму) уровню снятия ограничений в регионе, поскольку должен быть ниже 0,8. За минувшие сутки в регионе непосредственно от COVID-19 скончались два человека, а число ежедневно оправившихся после болезни в два-три раза ниже ежедневного прироста заразившихся.

Новые случаи коронавируса выявлены в 13 муниципалитетах Пермского края. Наибольшее число заболевших из Перми (30 человек). Еще 11 инфицированных выявлено в Березниках и 5 — в Соликамске. В Чайковском и Пермском районе коронавирусом заразилось по четыре человека. По два — в Добрянке, Красновишерске и Орде. По одному случаю выявлено в Лысьве, Чусовом, Чернушке, Горнозаводске и Кудымкарском округе.

Городскую больницу № 6 закрыли на карантин. Речь идет про отделение анестезиологии и реаниматологии, где произошла вспышка коронавируса. COVID-19 выявлен у трех медиков . Сейчас в обсервации и в домашних условиях под наблюдением находится девять человек, которые вступали в контакт с заразившимися.

Руководство торговых центров просит о новых послаблениях. Бизнесмены просят Роспотребнадзор снять запрет на работу фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных зон в торговых центрах. В качестве аргумента они приводят тот факт, что открытие бассейнов, ресторанов и торговых центров не привело к новым вспышкам коронавирусной инфекции.

Власть готовится провести Пермский международный марафон в условиях пандемии. Забег пройдет 5 и 6 сентября. Ожидается, что общее число участников составит почти 8 тысяч человек, заявки принимаются до сих пор. Из-за угрозы распространения коронавируса забеги на различные дистанции будут разделены. На входе в зону старта и финиша будут установлены дезинфекторы, а участникам выдадут медицинские маски. При этом к забегу не допустят участников из других стран.