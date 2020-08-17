17 августа 2020

Директоров школ Нижнего Тагила научили ходить на уроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр подчеркнул, что все школы Нижнего Тагила готовы к учебному году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директора школ Нижнего Тагила перед новым учебным годом провели «генеральную репетицию» начала работы в условиях пандемии. Руководители образовательных учреждений во время «учений» выступили в роли школьников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Директора школ заходили в здание школы с двух разных входов. Им обработали руки дезинфицирующим раствором и предложили соблюдать безопасную дистанцию. После этого присутствующим объяснили, как будет организована работа столовой и учебный процесс», — уточнили в администрации.

В совещании директоров городских образовательных учреждений приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин и начальник управления образования Татьяна Удинцева. Мэр подчеркнул, что все школы Нижнего Тагила готовы к учебному году.

«Учитывая, что каждая школа индивидуальна, каждому руководителю предстоит разработать свой порядок проведения учебного процесса. Я с оптимизмом смотрю в будущее и думаю, что жизнь города постепенно войдет в свое привычное русло», — отметил Пинаев.

Во время уроков в кабинетах будут работать рециркуляторы воздуха, а перемены у разных классов будут проходить в разное время. Школьники во время обучения не будут переходить из класса в класс. Исключения сделают для физики, химии, технологии и физкультуры.

1 сентября в образовательных учреждениях пройдут уроки безопасности и торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы и Нижнему Тагилу — городу трудовой доблести. Предварительно известно, что традиционные линейки будут отменены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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