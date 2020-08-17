В ЯНАО на свалке нашли завернутый в ковер труп пенсионерки

Погибшей женщине нанесли не менее девяти ударов ножом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На свалке в Пуровском районе ЯНАО нашли завернутое в ковер тело убитой пенсионерки Татьяны Антиповой. Несколько недель назад 60-летняя женщина приехала в округ из Томской области, а в середине июля пропала. Как выяснили в управлении СК РФ по ЯНАО, пенсионерку убил местный мужчина, с которым она хотела познакомиться.

Антипову нашли мертвой в конце июля, через неделю после ее исчезновения. Было известно, что она приехала на Тарасовское месторождение, чтобы впервые встретиться с неким мужчиной. Как установили следователи, в ночь с 16 на 17 июля Антипова гостила у нового знакомого и его 61-летнего приятеля, компания распивала алкоголь. В какой-то момент между мужчиной и пенсионеркой завязалась ссора, в ходе которой собутыльник ударил Антипову ножом не менее девяти раз.

Пропавшую женщину искали добровольцы отряда «Лиза Алерт» и сотрудники органов. 23 июля поисковики сообщили, что Антипова найдена мертвой в районе месторождения. «С целью сокрытия следов преступления, мужчина закатал труп потерпевшей в ковер, и укрыл его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома», — рассказали в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Обвиняемому предъявлено обвинение по статье об убийстве, его решено заключить под стражу. Расследование дела продолжается.